Zwei Bewohner städtischer Heime in der Albert- und der Heßheimer Straße sind positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden. Die Betroffenen sowie 45 Kontaktpersonen befinden sich daher in Quarantäne. Darüber hat die Stadtverwaltung Frankenthal am Mittwoch informiert.

Positiv getestet worden seien zwei Geflüchtete, sagte Xenia Schandin, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Sie seien nun in Einzelzimmern untergebracht, isoliert und stünden unter Quarantäne. Als Kontaktpersonen der Kategorie I, die engeren Umgang mit den Betroffenen hatten, seien „23 Einzelpersonen und fünf Familien“ ermittelt worden, informierte die Verwaltung. Zu diesen angesprochenen Familien wiederum gehören 22 Personen. Auch für diese Gruppe von insgesamt 45 Personen ordnete das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen vorsorglich Quarantäne an. Als Kontaktperson der Kategorie I gelten nach Angaben der Stadt „Menschen, die gemeinsam Küche, Speiseraum und Sanitäranlage nutzen“.

Sozialarbeiter im Einsatz

„Zum Aufenthaltsort und Gesundheitszustand der Erkrankten können aus Gründen der Persönlichkeitsrechte keine weiteren Angaben gemacht werden“, heißt es in der Presseinformation der Stadtverwaltung. Seit Donnerstag habe man unter Quarantäne gestellte Personen zum Teil an andere Standorte gebracht oder innerhalb ihrer Unterkünfte verlegt. „Dort können sie jeweils ein Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich beziehen.“ Die Betroffenen seien über den Hintergrund dieser Aktionen informiert worden. „Dafür waren Sozialarbeiter und Übersetzer im Einsatz“, so die Verwaltung.

Alle Betroffenen würden nun über die Stadtklinik und die Feuerwehr Frankenthal mit Essen versorgt. Die Sozialarbeiter der Stadt stünden außerdem im engen Austausch mit den isolierten Personen. Zudem werde nun auch wieder Kontakt zu ehrenamtlichen Helfern hergestellt, „sodass die Betroffenen weiterhin vertraute Ansprechpartner haben“. Mit der Überwachung der Quarantäne hat die Stadt nach eigenen Angaben einen Sicherheitsdienst beauftragt.

Großteil schon getestet

Ein Großteil der Kontaktpersonen ist nach Angaben der Verwaltung bereits vom zuständigen Klinikum Ludwigshafen getestet worden. In der Regel liege das Testergebnis innerhalb von ein bis zwei Tagen vor. Unabhängig davon dauert die Quarantäne aber bis Ende Oktober. Denn, so die Stadt: „Ein negatives Testergebnis beendet auch bei Kontaktpersonen der Kategorie I nicht die Quarantäne, da eine Erkrankung damit nicht sicher ausgeschlossen werden kann.“ Trotz eines negativen Testergebnisses könne man Überträger des Virus sein.

Die grundsätzliche Aufgabenverteilung beschreibt die Stadt so: „Die Stadt Frankenthal ist die zuständige Kreisordnungsbehörde und wird vom Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises über die Ermittlungsergebnisse informiert. Das Gesundheitsamt bittet uns um Erstellung der Quarantänebescheide. Die Stadt Frankenthal hat in der Zeit von März bis Oktober 575 Quarantänebescheide für Kontaktpersonen und Infizierte ausgestellt.“

Für die Bevölkerung bestehe im aktuellen Fall keine erhöhte Ansteckungsgefahr, teilte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit: „Wir haben uns im Vorfeld gut auf diese Situation vorbereitet und tun alles Notwendige, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Den erkrankten Personen wünschen wir gute Besserung“, so Hebich.