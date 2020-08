Ein E-Scooter-Fahrer, der am Freitagabend in der Mainzer Straße im Wormser Norden ohne Versicherungsplakette unterwegs war und während der Fahrt auf seinem Mobiltelefon tippte, war gegen 20.30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Beamten bei der Kontrolle des 47-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Weil der Mann laut Bericht Ausfallerscheinungen hatte, erfolgte zudem ein Drogenschnelltest. Das Ergebnis: Der Mann hatte Amphetamin und Tetrahydrocannabinol (THC) zu sich genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter wurde sichergestellt. Der 47-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten und einer Strafanzeige verantworten.