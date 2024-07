Bürgerbeschwerden wegen Raserei waren der Grund für zwei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in der Mahlastraße in den vergangenen Wochen. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Wie die Inspektion in Frankenthal am Mittwoch mitteilte, wurden am Freitag, 12. Juli, zwischen 15.15 und 21 Uhr 1341 Fahrzeuge gemessen, von denen 25 zu schnell unterwegs waren, der „Spitzenreiter“ mit 77 Stundenkilometern. Genau eine Woche später postierte sich die Polizei mit ihrem „Blitzer“ im gleichen Zeitraum erneut in der Mahlastraße. Diesmal wurden 1948 Fahrzeuge gemessen, 377 waren zu schnell. Ein Autofahrer, der mit 95 Stundenkilometern unterwegs war, erhielt laut Bericht ein Fahrverbot. Die Beamten kündigen weitere Kontrollen an.