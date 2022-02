Eine etwa zehnköpfige Gruppe junger Erwachsener soll laut Polizei am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf dem Jakobsplatz in Frankenthal einen 44-Jährigen angegriffen haben. Die Unbekannten hätten auf den Mann eingeschlagen und diesen mit Pfefferspray angegriffen. Hintergründe für die Tat gibt es nach Auskunft der Polizei aktuell nicht. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf und seine Augen sind geschwollen. Die Angreifer sollen etwa 19 oder 20 Jahre alt, schlank und sportlich und überwiegend dunkel gekleidet gewesen sein. Ein Täter habe eine graue Adidas-Hose, eine schwarze Jacke und eine Mütze getragen. Ein anderer eine hellbraune Jacke mit weißem Fell und eine helle Jeans. Alle etwa zehn Personen entsprächen laut Aussage des Opfers einem südländischen Phänotyp. Für die laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06233 313-0 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.