Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung: Warum ein 41-Jähriger vor dem Amtsgericht Frankenthal mit einer Geldstrafe davon kommt.

Vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen, Bedrohung in zwei Fällen und Nötigung warf ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Montag in einem Verfahren vor Strafrichter Thomas Henn einem 41-jährigen Frankenthaler vor. Der Mann kam mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro davon.

Die Delikte soll der Mann laut Strafbefehl zwischen September 2024 und Juli 2025 in der Beziehung mit einer 47-jährigen Frau aus Frankenthal begangen haben. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft trug vor, der 41-Jährige habe der Frau bei zwei Streitigkeiten jeweils Ohrfeigen gegeben. Bei einem weiteren Streit soll er ihr eine Schreckschusswaffe an die Schläfe gehalten und gedroht haben, sie umzubringen.

Am Samstag, 5. Juli 2025, habe der Mann zudem an die Wohnungstür der Frau geklopft. Als sie nicht öffnete, habe er gegen die Tür getreten und erneut gedroht, sie zu töten.

Verteidigung widerspricht Vorwurf mit Waffe

Rechtsanwalt Alexander Kiefer erklärte im Namen seines Mandanten, der 41-Jährige habe die Frau nie mit einer Waffe bedroht. In der Beziehung habe es häufig Streit gegeben, der teils mit gegenseitigen körperlichen Übergriffen verbunden gewesen sei.

Nach Angaben des Verteidigers hatte die Frau im Sommer vergangenen Jahres einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt, der dem Mann untersagte, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Nach kurzer Zeit sei der Beschluss jedoch auf Wunsch der Frau wieder aufgehoben worden.

Kiefer sagte zudem, sein Mandant habe wegen der Auseinandersetzungen seinen Arbeitsplatz verloren. Der 41-Jährige habe bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet und deshalb eine Schreckschusswaffe besessen. Auch sei ihm zeitweise das Sorgerecht für seinen Sohn aus einer früheren Ehe entzogen worden.

Zeugin spricht von turbulenter Beziehung

„Das Verhältnis war sehr turbulent“, sagte die 47-Jährige vor Gericht. Die Beziehung habe im März 2024 begonnen. Im Oktober vergangenen Jahres habe sie sie mit einer Whatsapp-Nachricht endgültig beendet. Seitdem gebe es keinen Kontakt mehr.

Die Zeugin berichtete, sie habe sich zuvor „oft“ von dem Mann getrennt, doch sei man immer wieder zusammengekommen – auch auf ihren Wunsch. Sie bestätigte auch, dass der Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz auf ihre Bitte hin wieder aufgehoben worden sei.

„Ich hatte Gefühle für diesen Menschen“ und „ich habe an die Beziehung geglaubt“, sagte die Frau auf Fragen von Henn, warum sie die Beziehung immer wieder fortgesetzt habe. Der 41-Jährige habe sie kontrollieren wollen und verlangt, dass sie ein Kind von ihm bekomme.

Einigung auf Geldstrafe

Die Frau berichtete von zahlreichen Streitigkeiten. An Einzelheiten könne sie sich jedoch nicht mehr genau erinnern. Sicher sei sie sich, dass der Mann ihr eine Pistole an die Schläfe gehalten, ihr gedroht habe, sie zu töten, sie mehrfach geschlagen und gegen ihre Wohnungstür getreten habe. „Einmal habe ich ihm auch eine gedonnert“, sagte sie.

Nach einem kurzen Gespräch einigten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht darauf, den Fall mit einer Geldstrafe zu beenden. Etwas länger dauerte es, bis Verteidiger Kiefer seinen Mandanten davon überzeugen konnte, sich damit abzufinden.

Zugunsten des 41-Jährigen wurde gewertet, dass er nicht vorbestraft ist, dass es seit Oktober keine weiteren Vorfälle gegeben hat und dass er infolge der Auseinandersetzungen seinen Arbeitsplatz verloren hat.