Mit einem Alkoholwert von 4,1 Promille war ein 41-jähriger Mann nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße 2 von Lambsheim in Richtung Gerolsheim unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten eine verletzte Person gemeldet. Eine Streife habe daraufhin festgestellt, dass der Gerolsheimer mit seinem Kleinkraftrad wohl ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Der Mann sei in die Frankenthaler Stadtklinik gebracht worden. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Das Kleinkraftrad war laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit. Gegen den 41-Jährigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Führerschein sei ihm bereits wegen eines gleich gelagerten Delikts entzogen worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen können sich bei Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, melden.