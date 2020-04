Einen Platzverweis von der Polizei hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein 40-jähriger Wormser erhalten, der in der Bahnhofstraße mit einem Kioskbesitzer in Streit geraten war. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, musste die Funkstreife eine halbe Stunde später ein zweites Mal anfahren, weil der Mann erneut vor dem Kiosk aufgetaucht war. Er flüchtete jedoch mit einem Elektroroller, konnte den Angaben der Beamten zufolge aber später im Bereich Auxerreplatz festgenommen werden. Dabei beleidigte er einen Polizisten und trat diesem in den Bauch, als er in den Streifenwagen einsteigen sollte. Der Beamte blieb jedoch unverletzt. Da der Mann offenkundig betrunken war, wurde ihm laut Bericht eine Blutprobe entnommen. Der 40-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.