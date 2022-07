Die Feuerwehr in Worms musste am Montagmorgen eine schwer verletzte Radfahrerin befreien, die nach einem Verkehrsunfall in der Innenstadt unter einem Lastwagen eingeklemmt war. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer gegen 10.30 Uhr an einer Kreuzung von der Speyrer Straße nach rechts in die Schönauer Straße abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 38-jährigen Radfahrerin, die die Schönauer Straße überquerte. Die Frau wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Sie musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Bericht war die Kreuzung zur Unfallaufnahme voll gesperrt.