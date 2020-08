Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Schmiedgasse/Wormser Straße schwer verletzt worden. Der Mann wurde den Beamten zufolge beim Zusammenprall mit dem Suzuki eines 69-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Der Radfahrer, der offenbar ohne Helm unterwegs war, wurde mit einer Kopfplatzwunde und wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Oberschenkel-Fraktur ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Um offene Fragen hinsichtlich des Unfallhergangs zu klären, bitten die Ermittler um Hinweise. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.