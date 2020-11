Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wirft die Staatsanwaltschaft einer 37-jährigen Frau aus Böhl-Iggelheim vor, die sich am Mittwoch, 1. Dezember, ab 9.30 Uhr einem Verfahren vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal stellen muss. Nach Angaben des Gerichts soll die Frau im Juni 2919 mit einem Messerschleifstab Scheiben eines Autos und eine Hausfensterscheibe beschädigt haben. Als die alarmierte Polizei eintraf, soll sie die Beamten beleidigt und mit „stechenden Bewegungen“ mit dem Stab bedroht haben. Die Ankläger gehen davon aus, dass die Frau wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Sie haben daher ihre Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus angeregt. Der Prozess wird am Dienstag, 8. Dezember, 9.30 Uhr, fortgesetzt.