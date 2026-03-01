Für ihre Sprachförderung, bei der auch Bewegung eine wichtige Rolle spielt, hat die Kita Hans-Holbein-Straße von der logopädischen Praxis „Sprachbaum“ eine Spende erhalten.

Große Freude in der Kita Hans-Holbein-Straße: Die Frankenthaler logopädische Praxis „Sprachbaum“ hat am Freitag beim Fachkongress „Kindersprache gemeinsam stärken“ im Congressforum Frankenthal Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) eine Spende über 3500 Euro für die städtische Kindertagesstätte überreicht. Das Geld wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung gezielt für die Verbesserung des Außenbereichs der Kita eingesetzt, um dort neue Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen.

Geplant sei unter anderem die weitere Umsetzung des Projekts „Bewegte Sprache“, das Bewegung und Spracherwerb gezielt miteinander verknüpft. Darüber hinaus soll ein neues Spielgerät im Außenbereich entstehen, um zusätzliche Bewegungs- und Erfahrungsräume zu schaffen.

„Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, sozialer Teilhabe und gesellschaftlicher Integration. Verzögerungen oder Störungen in der sprachlichen Entwicklung können langfristige Auswirkungen haben – für die Kinder selbst, aber auch für ihre Familien“, betonte OB Meyer in seinem Grußwort zum Kongress. Auch in der Kita Hans-Holbein-Straße werde Sprachförderung ganzheitlich gedacht – „mit Kopf, Herz und Bewegung“, sagte Meyer.