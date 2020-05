Ein 52-jähriger Wormser erkannte am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Vorbeifahren sein im letzten Sommer gestohlenes Fahrrad wieder, als er selbst im Stadtteil Rheindürkheim mit dem Rad unterwegs war. Wie die Polizei am Montag berichtete, stoppte der Mann, um den „neuen“ Besitzer seines Rads darauf anzusprechen. Der 35-Jährige gab sich unschuldig, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Weil der 35-jährige Wormser nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis: 1,94 Promille. Das gestohlen gemeldete Fahrrad wurde zur Aushändigung an den rechtmäßigen Eigentümer sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.