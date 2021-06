Als er einen Streit schlichten wollte, wurde ein Getränkehändler am Montagnachmittag angegriffen und verletzt. Zuvor waren ein 34-jähriger und ein 25-jähriger Kunde auf dem Grundstück des Getränkehandels in der Wormser Innenstadt lautstark aneinander geraten. Der 58-jährige Inhaber der Ladenfiliale ging zu den beiden Männern, um diese zu beruhigen. Unvermittelt versetzte ihm der 34-Jährige einen Kopfstoß und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschäftsinhaber wurde dadurch verletzt. Eine Platzwunde an der Stirn wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.