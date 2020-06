Ein Zeuge hat der Polizei in Worms am Sonntagnachmittag den Diebstahl eines Motorrollers in der Kapuzinerstraße gemeldet. Als die Beamten dort eintrafen, war der 34-jährige Beschuldigte noch vor Ort. Als er auf den Vorfall angesprochen wurde, reagierte er laut Bericht aggressiv und beleidigte die Polizisten. Einem Beamten drohte er sogar mit dem Tod. Weil ein Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte er gefesselt werden. Der 34-Jährige leistete massive Gegenwehr. Dabei verletzte sich der Beschuldigte am Kopf, zwei Beamte wurden ebenfalls leicht verletzt. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine geringe Menge an Drogen trug der 34-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, bei sich. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller kurze Zeit zuvor tatsächlich gestohlen worden war.