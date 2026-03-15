Als die Polizei am späten Samstagabend, 14. März, einen schwarzen Mazda auf einem Feldweg bei Bobenheim-Roxheim ausfindig machte, hatte das Auto einige Kilometer durch den Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen und Frankenthal zurückgelegt. Der Pkw wies frische Schäden auf. Mehrere Zeugen hatten zuvor gemeldet, das Auto in Schlangenlinien fahrend gesehen zu haben. Hinter dem Steuer saß eine 34-Jährige, bei der ein Alkoholspiegel von mehr als 2 Promille festgestellt wurde.

Zu den Schäden am Auto machte sie keine Angaben. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrt in Mutterstadt begann. Die Zeugenhinweise kamen aus Ludwigshafen und Frankenthal. Geschädigte können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.