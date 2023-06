Ein 33-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen in der Mühlstraße angegriffen und mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei meldet, traf der Mann aus Lauffen am Neckar gegen 4.45 Uhr vor einer Bar auf eine sechsköpfige Gruppe. Der 33-Jährige sei von den Personen grundlos angepöbelt worden. Einer aus der Gruppe habe ihn dann unvermittelt mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Daraufhin seien die sechs Personen geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.