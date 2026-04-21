Ein Mann hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes aus dem Kofferraum seines Autos heraus nikotinhaltige E-Zigaretten angeboten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der Ware um in der Europäischen Union (EU) nicht zugelassene Vapes. Das hatten Polizeibeamte bei der Kontrolle des Mannes festgestellt. Die Kartuschen der E-Zigaretten hatten laut Bericht ein Füllvolumen, das die in der EU zulässige Höchstmenge deutlich überschritt. Die Ermittlungen der Polizei gegen den 32-Jährigen dauern an. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Erwerb und Vertrieb nicht zugelassener Tabakwaren strafbar sein kann.