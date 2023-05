Die Polizeiinspektion Frankenthal meldet eine 58-jährige Autofahrerin, die am Samstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr in der Mahlastraße in Schlangenlinien unterwegs war. Verständigt hatte die Beamten eine Zeugin. Eine Streife konnte die Frau laut Bericht daraufhin in der Frankenthaler Straße kontrollieren. Mit einem Schnelltest wurde ein Atemalkoholwert von 3,18 Promille ermittelt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol und anderen Rauschmitteln stellt eine Hauptunfallursache dar, warnt die Polizei in ihrer Meldung. „Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.“