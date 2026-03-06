In der Speyerer Straße in Frankenthal liegen Unterschriftenlisten aus: Geschäftsleute und Anwohner kritisieren die neue Parkregelung und den Parkautomaten.

Beim Aktionstag „First Saturday“ werden etliche Frankenthaler am Samstag, 7. März, durch die Innenstadt bummeln – und höchstwahrscheinlich in der Speyerer Straße auf Unterschriftenlisten stoßen, die dort seit Kurzem in mehreren Läden ausliegen.

Geschäftsleute und Anwohner rund um Uly Gönnheimer vom Bistro Safari haben eine Petition gestartet. Diese richtet sich gegen die neue Parkregelung in der unteren Speyerer Straße in Frankenthal. Hier ist keine Fußgängerzone wie im anderen Teil der Straße; hier kann man mit dem Auto reinfahren und parken. Die Höchstparkdauer beträgt 30 Minuten, aktuell kostet das 50 Cent.

Den Initiatoren geht es um die Verkürzung der Parkdauer von bisher einer Stunde auf jene 30 Minuten sowie um den neu aufgestellten Parkautomaten. Die Stadt Frankenthal erhöht in diesem Jahr die Parkgebühren und hat dafür in den vergangenen Wochen sukzessive ihre Parkautomaten ausgetauscht. Deshalb steht auch in der unteren Speyerer Straße ein neues Gerät.

„Die derzeitige Begrenzung der Parkzeit auf 30 Minuten ist für viele Kundinnen und Kunden nicht praktikabel. In zahlreichen Geschäften bestehen Terminvereinbarungen von 45 bis 60 Minuten, die unter diesen Bedingungen nicht eingehalten werden können“, heißt es in der Petition.

Befürchtung: Deutlich weniger Kunden

Zudem bereite der Umgang mit dem neuen Parkautomaten besonders älteren Menschen erhebliche Schwierigkeiten: „Einige Buchstaben auf dem Automaten funktionieren nicht, was die Bedienung weiter erschwert.“

Die Geschäftsleute sind überzeugt, dass die aktuelle Regelung Kunden derart verunsichert und frustriert, dass sie lieber wegbleiben; man befürchtet einen „deutlichen Rückgang der Kundschaft“. Alle betroffenen Betriebe seien sich einig, dass die neue Parkregelung den lokalen Einzelhandel benachteilige.

Überprüfung der Parkregelung gefordert

In der Petition fordern Geschäftsleute und Anwohner deshalb eine Verlängerung der Parkdauer auf mindestens 60 Minuten, eine seniorenfreundliche Lösung sowie eine Überprüfung des Automaten. Auch solle die Frankenthaler Stadtverwaltung erneut die gesamte Parkregelung in der Speyerer Straße unter die Lupe nehmen – und zwar unter Einbeziehung der ansässigen Geschäftsleute.