Mehr sein als eine Mehrzweck- und Stadthalle: Dieses Ziel verfolgten die Verantwortlichen des Congress-Forums Frankenthal (CFF) in den vergangenen 30 Jahren. Am 1. Oktober 1991 offiziell eröffnet, erlebte das Gebäude als Nachfolger des beliebten Feierabendhauses im Laufe der Zeit einige bauliche Erweiterungen. Im RHEINPFALZ-Gespräch anlässlich des 30. „Geburtstags“ erinnern sich Betriebsleiterin Beate Scholl und Marketingchefin Dagmar Loer, wie sich das Veranstaltungshaus zu einem wichtigen Kultur- und Kongresshaus entwickelt hat. Das CFF entstand innerhalb von vier Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Frankenthal F. und C. Karcher. Kosten: 40 Millionen Mark. Schnell wurde das Konzept geändert: weniger Tanzveranstaltungen und Ausstellungen, mehr Messen und Firmenveranstaltungen. Mittlerweile machen kulturelle Termine noch ein Drittel im CFF-Kalender aus. Doch seinen ursprünglichen Gedanken hat das Frankenthaler Congress-Forum nicht verloren, wie Auftritte von Stars wie Laith Al-Deen oder Bülent Ceylan zeigen. Mit „Chako’s Haardtbeat“ am Freitag um 19.30 Uhr und weiteren Veranstaltungen im Laufe der kommenden Monate soll das 30-jährige Bestehen des Kultur- und Kongresszentrums gefeiert werden.