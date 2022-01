Einen Tatverdächtigen für eine Raubserie hat die Kriminalpolizei am Montag in Worms festgenommen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, laufen Ermittlungen gegen den 30 Jahre alten Mann wegen Raubüberfällen auf Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte und Tankstellen. Mit Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen soll er von Juli bis November vorigen Jahres in Worms und andernorts mehrere Taten begangen haben. Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungen haben laut Polizei den Tatverdacht gegen den Wormser verdichtet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand sich ein Teil der Tatkleidung und Bewaffnung. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen, der seitdem in Haft ist.