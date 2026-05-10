Eine Frau aus Bobenheim-Roxheim hat über das Internet einen Mann kennengelernt. Es schien die große Liebe zu sein. Doch der Mann forderte immer mehr Geld von der Frau.

Eine Frau aus Bobenheim-Roxheim hat an die große Liebe geglaubt – und dabei 30.000 Euro verloren. Wie die Polizei berichtet, lernte die 63-Jährige vor mehr als einem Jahr im Internet einen Mann kennen. Er gab an, dass er in Dubai leben würde. Die beiden chatteten miteinander, schnell schienen es die ganz großen Gefühle zu sein.

Allerdings: Laut Polizei forderte der Mann die Frau regelmäßig auf, ihr Geld in Form von Zahlkarten zukommen zu lassen. Er verband dies mit dem Anreiz, sie in Deutschland zu besuchen. Tatsächlich getroffen haben sich die beiden nie. „Erst als sich die Frau ihrer Tochter anvertraute, fiel der Betrug auf“, erklärt die Polizei. Am Samstag ging die 63-Jährige dann mit ihrem Verdacht zur Polizei in Frankenthal, der Mann hatte sie da schon um das viele Geld gebracht.

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Die Frau ist auf das sogenannte Love-Scamming reingefallen, auch bekannt als Romance-Scamming. Eine Betrugsmasche, bei der die Täter emotionale Bindungen ausnutzen, um an Geld zu kommen. Auch im Raum Frankenthal werden deshalb immer wieder Anzeigen bei der Polizei erstattet. Betrüger nehmen in der Regel über das Internet Kontakt zu ihren späteren Opfern auf, sei es über soziale Netzwerke, Dating-Apps oder Online-Partnerbörsen. Den Opfern wird nach kurzer Zeit die große Liebe vorgegaukelt.

Opfer: Hoher emotionaler Druck

Damit es mit der gemeinsamen Zukunft aber auch klappt, muss das Opfer zunächst Geld überweisen; beispielsweise, weil man sich sonst nicht die Reise nach Deutschland leisten könne, weil erst alte Schulden beglichen werden müssten oder weil die Mutter plötzlich erkrankt sei. Es gibt viele vermeintliche Notlagen und Gründe, die Betrüger anführen.

Ist das Geld überwiesen, stehe dem gemeinsamen Leben nichts mehr im Weg. Das ist das Versprechen, das nur ein einziger Schwindel ist. Love-Scamming gilt als besonders perfide, da die Täter ihre Opfer unter hohen emotionalen Druck setzen. Oft existieren die Männer und Frauen, die über das Internet schreiben, gar nicht; ihr Profil ist gefälscht. Bei den Opfern ist häufig die Scham groß.

Polizei warnt: Bei Liebesbekundungen misstrauisch sein

Die Polizei empfiehlt, misstrauisch zu sein, wenn von Unbekannten über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste schnell Liebesbekundungen kommen. Die Beamten warnen: „Überweisen Sie niemals Geld oder senden Gutscheine an Personen, die Sie nicht persönlich kennen, und prüfen Sie gegebenenfalls deren Identität.“

Ungewöhnliche Notlagen oder wiederholte Geldforderungen sollten kritisch hinterfragt und der Kontakt sofort abgebrochen werden, wenn einem etwas verdächtig erscheint. Laut Polizei kann auch der Name der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz „Scammer“ in eine Suchmaschine eingegeben werden. Auf diese Weise könne in vielen Fällen ein Verdacht bestätigt werden. Für die Frau aus Bobenheim-Roxheim kommen die Warnungen zu spät. Sie ist die 30.000 Euro los.

Info

Weitere Informationen und Hinweise zum Love-Scamming und virtuellen Bekanntschaften gibt die Polizei im Internet. Dort gibt es auch Tipps, was zu tun ist, wenn man glaubt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, und wie man die Identität einer Online-Bekanntschaft überprüfen kann: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming.