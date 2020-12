Weil ein 29-jähriger Mann am Dienstagabend laut Polizeibericht „lallend und schwankend“ in einer Tankstelle in Monsheim alkoholische Getränke kaufen wollte, wurde ihm dies verweigert. Daraufhin habe er sich in sein Auto gesetzt und sei davongebraust. Die Polizei konnte ihn in der Wohnung eines Kumpels ermitteln. Bei einem Testergebnis von 2,76 Promille wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Der 29-Jährige habe die Tat zugegeben und den Beamten erklärt, dass er bereits seit rund zehn Jahren regelmäßig im betrunkenen Zustand Auto fahre.