Ein 29-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Worms durch Messerstiche schwer verletzt. Das Opfer befand sich laut Polizei Worms gegen 19 Uhr in Begleitung eines Freundes im Bereich der Kämmererstraße in der Innenstadt, als er von zwei Tätern auf offener Straße angegriffen und zunächst mit Schlägen, Tritten und einem Messer traktiert und schwer verletzt wurde. Der Begleiter habe versucht zu schlichten und sei dabei selbst leicht verletzt worden. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Worms, der zufällig vorbeikam, habe dem 29-Jährigen, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, helfen können. Die Angreifer flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Tätern und Motiv.