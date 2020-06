Ein E-Scooter-Fahrer, der ohne den erforderlichen Versicherungsaufkleber auf seinem Gefährt unterwegs war, ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr einer Polizeistreife in der Wollstraße in der Wormser Innenstadt aufgefallen. Laut Bericht vom Montag wurde der 27-Jährige daraufhin von den Beamten kontrolliert. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass der Roller ohne Versicherungsschutz bewegt wurde. Darüber hinaus stellten die Polizisten bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Danach war auch noch eine Blutprobe fällig.