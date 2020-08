Schwerer Raub lautet der Hauptvorwurf gegen einen 24-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim, der sich ab Dienstag, 11. August, 10 Uhr, der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal stellen muss. Laut Gericht soll er im Herbst 2019 an einem Raubüberfall auf einen Mann beteiligt gewesen sein. Angelockt wurde das Opfer über eine Verabredung auf einer Online-Plattform. Zwei 22 und 23 Jahre alte Täter aus Freinsheim, die sich zu der Verabredung im Internet als Frau ausgegeben hatten, waren vom Landgericht wegen dieses Überfalls bereits im März zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Laut Gericht hat der jetzt Angeklagte zugegeben, am Tatort „anwesend gewesen“ zu sein, bestreitet jedoch eine Beteiligung. Er sei strafrechtlich aber schon „erheblich, auch einschlägig, in Erscheinung getreten“, so das Gericht. Ein Fortsetzungstermin des Verfahrens ist bestimmt für Mittwoch, 19. August, 10 Uhr.