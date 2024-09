Ein Hammer in der Hand eines Mannes, den Passanten irrtümlicherweise für ein Messer hielten, rief in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor Mitternacht die Polizei auf den Plan. Laut Bericht hatten Zeugen der Inspektion einen verdächtigen Mann gemeldet, der an der Ecke Westliche Ringstraße/Max-Friedrich-Straße mit einem Messer herumlaufen soll. In der Eisenbahnstraße trafen die Beamten dann auf einen 24-Jährigen, auf den die Beschreibung passte. Wie sich herausstellte, war der Mann mit seinem 45-jährigen Schwager in Streit geraten. Das Messer entpuppte sich jedoch als Hammer, mit dem der Mann auf das Auto seines Schwagers eingeschlagen hatte. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.