Eigentlich hatte eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim am Sonntagnachmittag ein Pärchen gestoppt, weil es auf der Bundesstraße 9 zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Frankenthal-Studernheim in einem Auto fuhr, das nicht verkehrssicher war. Neben dem getunten Auspuff, nicht normgerechten Rücklichtern und Felgen fiel den Beamten jedoch auf, dass der 24-jährige Fahrer Ausfallerscheinungen zeigte, wie sie nach Drogenkonsum typisch sind. Nach einem positiven Urintest räumte der junge Mann, der mit seiner schwangeren Freundin unterwegs war, laut Polizeibericht ein, dass er am Vorabend Amphetamin konsumiert hatte. Gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Seinen bulgarischen Führerschein behielt die Polizei.