Gefährliche Körperverletzung lautet der Hauptvorwurf gegen einen 23-jährigen Angeklagten aus Schifferstadt, der sich ab Montag, 27. Juli, 9.30 Uhr, vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal zu verantworten hat. Nach Angaben des Gerichts wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, im Januar 2020 in Schifferstadt seine Mutter mit einem Brotmesser angegriffen und ihr stark blutende Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Die Frau „konnte einem weiteren Angriff durch Flucht entgehen und befand sich zwei Tage in stationärer Behandlung“, so das Gericht. Bei der Tat soll sich der Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung zumindest im Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit befunden haben. Es kommt deshalb in dem Verfahren auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht. Der 23-Jährige ist zurzeit im Pfalzklinikum in Klingenmünster untergebracht. Nach Angaben des Gerichts ist er „strafrechtlich bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten“. Zu den neuen Vorwürfen habe er keine Aussage gemacht. Der Prozess vor dem Landgericht wird fortgesetzt am Dienstag, 28. Juli, 9.30 Uhr.