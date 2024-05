Äußerst aggressiv verhielt sich ein 23-Jähriger bei einem Polizeieinsatz am frühen Sonntagmorgen in Frankenthal. Anwohner in der Carl-Spitzweg-Straße hatten gegen 4.20 Uhr eine stark alkoholisierte, herumschreiende Person gemeldet. Als der Betrunkene aufgrund seines Widerstands von den Beamten gefesselt werden sollte, habe er einen Polizisten in den Unterarm gebissen und ihn so leicht verletzt, heißt es im Pressebericht. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.