Gleich 23 abgestellte Fahrzeuge hat eine Polizeistreife registriert, die offenbar in der Nacht auf Sonntag mit Farbe besprüht worden waren. Sie war am Sonntag gegen 9 Uhr auf die Sachbeschädigung an einem der Autos aufmerksam gemacht worden. Als sich die Beamten vor Ort umschauten, stießen sie im Bereich des Albrecht-Dürer-Rings, der Lucas-Cranach-Straße und der Hans-Fay-Straße auf weitere 22 Fahrzeuge, die augenscheinlich im Vorbeigehen mit neon-gelber Markierungsfarbe besprüht worden sind. Zur Schadenshöhe und zum Aufwand der Entfernung der Farbe kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugenhinweise können der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder der Polizeiwache Maxdorf unter 06237 9341100 gegeben werden. Per E-Mail können sie an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de geschickt werden.