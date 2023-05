Zeugen hatten der Polizei in Frankenthal am Freitagabend gegen 17 Uhr einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer im Foltzring gemeldet. Der 43-jährige Fahrer des besagten Fahrzeuges sei durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Ludwigshafen angetroffen worden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,22 Promille ergeben, heißt es im Bericht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.