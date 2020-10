Gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft einem 22-Jährigen vor, der sich ab Mittwoch, 21. Oktober, 9 Uhr, vor der Siebten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten muss. Laut Anklage soll der junge Mann 2019 in Limburgerhof seinen Vater angegriffen und ihm mit einer Fahrradkette auf den Kopf geschlagen haben. In Speyer soll er 2018 Polizeibeamte beleidigt und angegriffen haben, „wodurch die Polizisten teilweise verletzt wurden“, so das Gericht. In Otterstadt soll der heute 22-Jährige 2019 „einer Frau aus sexueller Motivation heraus an den Po gefasst haben“. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass er wegen einer psychischen Erkrankung in allen Fällen schuldunfähig war. Sie regt daher seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Fortsetzungstermine sind am 22., 27. und 29. Oktober, jeweils 9 Uhr.