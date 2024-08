Gegen das Betäubungsmittelgesetz soll ein 22-jähriger Mann aus Frankenthal verstoßen haben. Er muss sich am Donnerstag, 13 Uhr, in Saal 13 vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem 22-Jährigen zur Last, zwischen Februar und Dezember 2023 in Frankenthal und Bad Dürkheim unter anderem mit Drogen unerlaubt Handel getrieben zu haben. So soll der Angeklagte fünf Gramm Kokain, 58 Gramm Marihuana, rund 52 Gramm Amphetamin, Ecstasy und Tilidin-Tabletten zum Weiterverkauf besessen und auch verkauft haben. Der Angeklagte befindet sich laut Information des Gerichts derzeit in dieser Sache in Haft. Auch sei er strafrechtlich bereits anderweitig in Erscheinung getreten.