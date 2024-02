Die Polizei in Frankenthal sucht nach einem etwa zwölf bis 13 Jahre alten Mädchen, dem ein 22-Jähriger am Montagmorgen den Hund abgenommen hat. Wie die Polizei am Dienstag meldete, lief das Mädchen mit dem angeleinten Hund gegen 8.15 Uhr die Mörscher Straße zwischen Wormser Straße und Nordring entlang, als sich ein Mann näherte, die Leine ergriff und mit dem Vierbeiner davonlief. Nachdem ein aufmerksamer Passant dem Mädchen half, gab der 22-Jährige dem Kind den Hund zurück. Die verständigten Polizeikräfte fanden den Beschuldigten kurz darauf in der Nähe, das Mädchen verschwand jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.