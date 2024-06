46 Unfälle mit Streifenwagen im Einsatz haben im Polizeipräsidium Rheinpfalz im vergangenen Jahr für fast 200.000 Euro Sachschaden gesorgt. Sieben Personen wurden dabei 2023 leicht verletzt. In etwa der Hälfte der Fälle waren Beamte die Unfallverursacher. Darüber informiert die Pressestelle des Präsidiums auf Anfrage. Auch in diesem Jahr gab es bereits mehrere Zusammenstöße mit Polizeiautos, die allerdings noch nicht statistisch erfasst sind. Regelmäßig gebe es Fahrtrainings für Polizisten. Auf Landesebene erforsche man Ursachen, um Zusammenstöße mit Streifenwagen zu vermeiden, informiert die Behörde. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen ist das zweitgrößte von fünf Polizeipräsidien der Landespolizei Rheinland-Pfalz. Die Behörde ist für die Vorder- und Südpfalz zuständig.

