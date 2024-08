349 neue Gewerbeanmeldungen wurden im Jahr 2023 in Frankenthal laut dem Zeitungsdienst Südwest (ZDS) verzeichnet. Das ist ein Plus von 39 gegenüber dem Vorjahr. Doch besonders gut ist dieser Wert bei genauerem Hinsehen nicht.

Lebensziel: Chef oder Chefin? Neue Zahlen vom Gründergeist zeigen, dass dieses Ziel bundesweit attraktiver ist als in den vergangenen Jahren: Die jüngste Auswertung der Regionaldatenbank Genesis belegt laut Zeitungsdienst Südwest (ZDS), dass die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Frankenthal 2023 bei 349 Firmengründungen lag. Verglichen mit dem Jahr davor ging diese Zahl um 39 nach oben.

Nach einem bundesweiten Rückgang 2022 wurden 2023 in Deutschland 714.995 oder 41.532 mehr Gewerbeanmeldungen als 2022 registriert. Für Frankenthal entspricht dies rund 71 Firmengründer und -gründerinnen auf je 10.000 Einwohner. Die Gründer in Frankenthal schwimmen damit laut dem ZDS zwar derzeit mit dem Bundestrend, doch die Stadt steht lediglich auf Platz 299 von 402 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

Ein Gewerbe muss immer angemeldet werden, deshalb ist dieser Bereich der Gründungen sehr gut messbar. Freiberufler brauchen das nicht, deswegen sind ihre Gründungen auch statistisch nicht erfassbar.

Boomer-Jahrgänge hören auf

2023 bekamen von den 349 Gewerbeanmeldungen in Frankenthal insgesamt 297 das Prädikat Neuerrichtungen, womit Gewerbe beschrieben werden, die es vorher noch nicht gab. In denen wiederum wurden 63 als Betriebsgründungen eingestuft, denen die Experten eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimessen, weil sie meinen, dass diese Firmen auf Sicht wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze bringen. 2022 hatte deren Zahl bei 57 gelegen.

Es muss auch nicht jeder oder jede unbedingt ein neues Unternehmen gründen. Betriebsübernahmen sind auch eine Möglichkeit. Zumal mit zunehmendem Alter der Betriebsinhaber aus den geburtenstarken Jahrgängen dringend Nachfolgende gesucht werden. Nähere Informationen liefert der Blick auf die 352 Gewerbeabmeldungen: Nur 304 davon waren laut ZDS 2023 echte Aufgaben, 48 fielen in die Klasse, bei denen von größeren Arbeitsplatzverlusten auszugehen ist.

Ansonsten steckten in den Abmeldungen auch 16 Betriebe, die an Nachfolger oder Käufer übergeben wurden, also bei den Anmeldungen in der Zahl der Übernahmen mit 23 größtenteils wieder auftauchen und bei denen unterm Strich die Arbeitsplätze nicht unbedingt verloren gegangen sind. Zieht man laut Branchendienst die 352 Gewerbeabmeldungen von den Gewerbeanmeldungen in Frankenthal ab, bleibt 2023 ein Gründersaldo von minus drei Selbstständigen und Firmen, die Zahl der tatsächlichen und potenziellen Arbeitgeber sank also.