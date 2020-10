Im kommenden Jahr soll es wieder ein Alexander-von-Opel-Gedächtnisturnier auf dem Hofgut Petersau geben. Die Reitveranstaltung soll dann in kleinerer Form über die Bühne gehen. Laut Organisatorin Marion von Opel soll es am 1. und 2. Mai 2021 Prüfungen von der Führzügel-Klasse bis zur M-Dressur geben, jedoch keine S-Prüfungen und keinen Grand-Prix. Das Turnier richte sich „an den Nachwuchs, die Jugend und Reiter aus der Region“, so von Opel.

Wie die geplante Veranstaltung genau umgesetzt werden kann, sei noch unklar. Dies hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Das diesjährige Turnier musste Corona-bedingt abgesagt werden. Es war der erste Ausfall der Reitveranstaltung in ihrer fast 30-jährigen Geschichte.