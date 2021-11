Die Polizei Worms sucht Zeugen, die anhand der Tankaufschrift Angaben zur Herkunft eines 2000-Liter-Ölfasses machen können. Das Fass haben laut Polizei Unbekannte am Dienstag, 16. November, im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr an der Kreuzung Oberer Buschgraben/Friedrichsweg zwischen der B9-Abfahrt Rheinufer 2 und dem Rhein entsorgt. Im Innern befanden sich noch wenige Liter Öl. Die Kripo Worms hat ein Ermittlungsverfahren wegen „unerlaubtem Umgang mit Abfällen“ aufgenommen. Wer Hinweise auf den Eigentümer des Ölfasses geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Worms, Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.