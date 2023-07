Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 20 Jahre lang hat Karsten Ferchow die Kinder- und Jugendarbeit in Frankenthal mit geprägt. Sein Herzensprojekt: die legendären Konzerte in der Zuckerfabrik. Dass er als stellvertretender Leiter des Kinder- und Jugendbüros keinen Nachfolger einarbeiten konnte, wenn er am Freitag in Ruhestand geht, bedauert der 64-Jährige.

Es gab eine Zeit um 2005, da war der Stephan-Cosacchi-Platz in Frankenthal am Wochenende der angesagte Platz in der Region. Und dass das so war, hat viel mit einem Projekt zu tun, das für Karsten