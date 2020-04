Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Wormser Innenstadt am Montag gegen 15 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, befuhr der Wormser auf seiner Yamaha die Siegfriedstraße in Richtung Hauptbahnhof, als er von einem 26-jährigen Opel-Fahrer aus Ludwigshafen übersehen wurde. Dieser wollte aus der Von-Schoen-Straße nach links in die Siegfriedstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Bikers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 20-Jährige, dank seiner Motorradbekleidung wurde er aber nur leicht verletzt. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.