Ein 30-jähriger Wormser ist am Freitagabend stark alkoholisiert mit seinem Wagen auf der B 9 unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei Frankenthal am Sonntag mitteilt, fuhr der Mann gegen 23.20 Uhr von Worms Richtung Ludwigshafen, als er auf der Höhe von Bobenheim-Roxheim zunächst mit der Leitplanke und anschließend mit der Mittelleitplanke kollidierte. Mittig auf der Fahrbahn kam er zum Stehen. Ein Autofahrer, der hinter ihm unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte daraufhin mit der Bordsteinkante und beschädigte dabei seine Reifen und Felgen. Die Beamten stellten bei dem Wormser einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,9 Promille fest. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Geld- oder Freiheitsstraße, teilen die Beamten weiterhin mit.