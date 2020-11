Einen Volltreffer landete eine Streife der Polizei bei der Kontrolle eines Opel Vectra mit niederländischem Kennzeichen. Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr versuchte der Fahrer zunächst, sich vor den Beamten in der Einfahrt einer Tiefgarage im Meergartenweg zu verstecken. Zeugen halfen der Polizei, den Wagen zu finden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der niederländische Führerschein des 19-jährigen Fahrers eine Fälschung war. Die niederländischen Überführungskennzeichen waren zudem am 2. November abgelaufen. Das Fahrzeug war also weder versichert noch zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden laut Polizei eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.