Ein 19-jähriger Ludwigshafener wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr von drei unbekannten Männern angegriffen und beraubt. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Laut Polizei war der junge Mann in der Rathenaustraße im Zentrum von Worms unterwegs, als ihm drei dunkel gekleidete Männer zunächst Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Während er zu Boden ging, seien ihm 50 Euro aus der Jackentasche herausgefallen. Das Trio habe das Geld genommen und sei geflüchtet. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß gewesen sein und arabisch gesprochen haben. Die Kriminalinspektion Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.