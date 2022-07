Ein technischer Defekt war laut Autobahnpolizei der Grund dafür, dass am Mittwoch gegen 14 Uhr ein BMW auf der A6 auf Höhe von Großkarlbach vollkommen ausgebrannt ist. Die 19-jährige Fahrerin konnte den Wagen noch auf dem Seitenstreifen anhalten und sich aus dem brennenden Pkw retten. Die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen, was zu einer größeren Anzahl von besorgten Anrufen in der Dienststelle in Ruchheim geführt habe. Während der Löscharbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Einige Autofahrer hätten die Rettungsgasse als Durchfahrt genutzt, informiert die Polizei. Drei Verstöße seien zur Anzeige gebracht worden.