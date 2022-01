Ein 18-jähriger Wormser hat in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung randaliert. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Wie die Beamten mitteilen, griff der junge Mann sie an, als sie ihn abführen wollten. Kurz nach 1 Uhr hatte eine Person aus der Wohnung in der Wormser Innenstadt die Polizei alarmiert. Der 18-Jährige öffnete die Tür, rannte dann aber gleich in ein Zimmer, wo er mit den Fäusten auf einen 19-Jährigen einschlug. Nachdem die jungen Männer voneinander getrennt waren, trat der 18-Jährige nach einem Beamten, verletzte ihn aber nicht. Er habe die Polizisten laufend beleidigt und bedroht, heißt es weiter. Deshalb fesselten sie ihn und brachten ihn zur Dienststelle, wo er weiter Widerstand leistete. Den Rest der Nacht verbrachte der 18-Jährige den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam.