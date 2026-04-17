Ein 18-Jähriger soll am Freitagmittag in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofes Passanten eine Schusswaffe gezeigt und danach in die Innenstadt gelaufen sein. Das meldete eine Zeugin gegen 12.30 Uhr der Polizei. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtet, wurde die Innenstadt daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften weiträumig abgesucht. Die Beamten entdeckten den Gesuchten schließlich. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizisten eine Schreckschusswaffe sicher, heißt es im Bericht weiter. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 18-Jährigen aufgenommen.