Kennenlernen, Frustration, Gewalt: Dieses wiederkehrende Verhaltensmuster ist einer der Gründe, warum das Landgericht einen 23 Jahre alten Frankenthaler am Montag nicht nur des Totschlags an seinem 18-jährigen Ex-Geliebten aus Ludwigshafen für schuldig befunden hat. Der Mann soll nach seiner Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren in Sicherungsverwahrung kommen.

Eine Tat, drei unterschiedliche Sichtweisen: Am 10. November 2019 hat der Frankenthaler in seiner Wohnung in der Frankenstraße das Opfer, einen 18-jährigen Ludwigshafener, mit einem Messerstich