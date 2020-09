Leicht verletzt hat sich eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Lambsheim am Dienstag. Wie die Beamten der Polizei Maxdorf mitteilten, war die junge Frau mit ihrem Renault Twingo in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie immer weiter nach links driftete und ungebremst mit einem entgegenkommenden Citroën Jumper kollidierte. Laut ersten Ermittlungen der Beamten war die 18-Jährige abgelenkt gewesen. Der 35-jährige Citroën-Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Beamten beziffern den Schaden mit rund 13.000 Euro. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Straße für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.