Noch war die Anzahl der Feiernden am Samstag auf dem Jahnplatz überschaubar. Im Herbst soll es aber ein großes Fest rund um den Kunstrasenplatz geben, wie Martin Schuff, Vorsitzender des Gesamtvereins, betonte. Dann will die TG Frankenthal ihren 175. Geburtstag „richtig“ feiern. Im kleineren Rahmen tat sie das schon am Wochenende.

Es hätte wohl doch ein wenig den Rahmen gesprengt, wenn Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) seinen Gedanken, zum 175. Geburtstag der TG eine Rede von 175 Minuten Länge